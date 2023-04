Condò: «Inter, col Benfica i match più importanti! Inzaghi? Storia già scritta»

Condò, negli studi di Sky Sport, ha parlato a proposito dell’Inter fra poco in campo contro il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League



IMPORTANTI – Queste le parole di Paolo Condò: «L’Inter è nel segno di Lukaku, è stata ricostruita nel segno del belga. Io andrei con Lukaku sino in fondo. Le due partite più importanti per i nerazzurri saranno quella di stasera ed il ritorno di San Siro la prossima settimana. Inzaghi? A me sembra già stata scritta la storia, si concluderà a fine stagione a prescindere dai risultati ottenuti. Sappiamo tutti che, dal punto di vista economico, arrivare quarti che non arrivare in Finale di Champions League o vincere la Coppa Italia. Benfica? La difesa è acciaccata e manca Otamendi. Grimaldo non è in condizioni perfette, questo è un buon momento per attaccarli. Hanno perso la seconda partita in stagione col Porto, su 43 giocate».