Condò: «Inter, Calhanoglu importantissimo. Camp Nou decisivo»

Nel prepartita di Fiorentina-Inter, Paolo Condò negli studi di Sky Sport ha analizzato il momento delle due squadre. Con un focus in particolare sulla svolta dei nerazzurri nelle ultime partite.

ACQUISTI A CONFRONTO – Prima di Fiorentina-Inter, Paolo Condò ha analizzato così lo stato di forma delle due squadre e dei due acquisti estivi più importanti: «Sia la Fiorentina che l’Inter hanno un centravanti come pezzo da novanta del mercato. Jovic e Lukaku. Entrambi in gol alla prima, poi da lì più nulla. I nerazzurri però sono riusciti a ovviare alla mancanza del belga, la Fiorentina invece non ci è poi riuscita»

SVOLTA – Condò ha poi elencato tre motivi che hanno portato l’Inter alla svolta nelle ultime gare: «Dal punto di vista della squadra, è stata molto importante la riunione di cui si è parlato. Nella quale si è deciso di evitare gesti plateali in campo nei confronti dei compagni. Rinunciare a questi atteggiamenti è stato importantissimo. Così come è stato importantissimo trovare in Calhanoglu un vero e proprio vice-Brozovic, la cui assenza lo scorso anno fece perdere lo Scudetto. Inoltre c’è da sottolineare una partita pazzesca, ovvero quella del Camp Nou, fondamentale per l’autostima»