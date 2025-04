Condò: «Inter, un bonus da giocare fino alla fine! Fondamentale ogni punto»

Paolo Condò, nel suo intervento su Sky Sport, ha offerto un’analisi lucida e realistica sul momento dell’Inter, sottolineando sia i punti di forza che i potenziali rischi di questa fase cruciale della stagione.

FINALE DI STAGIONE – La sua osservazione sul “bonus” che l’Inter ha in campionato grazie anche – tra le altre – alla rimonta contro il Monza è particolarmente significativa: quel 3-2 ottenuto dopo un inizio sottotono dimostra la resilienza della squadra ma anche il rischio di cali di concentrazione. Condò mette in guardia proprio contro questi momenti di leggerezza, che a questo punto dell’anno possono costare carissimi: «Una volta passato l’ostacolo di Bologna, in campionato ci sarà da giocare la partita con la Roma che resta uno scontro difficile. Poi ci sarà anche la semifinale di Coppa Italia contro il Milan e quelle di Champions League contro il Barcellona. Napoli sfida il Monza? Un mesetto fa a un certo punto abbiamo visto il Monza avanti di due gol contro l’Inter. Tra una corazzata e un’altra, era chiaro che l’Inter era entrata in campo sottovalutando l’avversario, poi però l’ha ribaltata 3-2. A questo punto della stagione diventano fondamentali i punti, con un pareggio in quella partita l’Inter si sarebbe giocata quel “bonus” che adesso effettivamente ha qualora dovesse pareggiare contro il Bologna o nelle partite successive».