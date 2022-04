Condò: «Inter, col Bologna gara fondamentale. Occhio alle ultime 2 partite»

Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport 24, ha commentato la partita di questa sera tra Bologna e Inter, recupero della ventesima giornata. Match cruciale anche in vista delle ultime 2 partite

ASTERISCO − Condò sul recupero del Dall’Ara: «L’asterisco secondo me nel primo periodo non era un vantaggio per l’Inter, giocandola a quell’epoca del torneo gli avrebbe dato la classifica reale. Poi è stato il Milan a lamentarsi nella seconda parte. E’ una partita fondamentale perché domenica tutto faceva pensare che il Milan si fosse allontanato. Poi la vittoria finale ha fatto ripensare al calendario. L’Inter nelle ultime due affronterà due squadre in lotta per salvarsi, non sarà facile. Finale incerto, stasera sapremo tanto».