Condò: «Inter, attacco da rinnovare! Ricorrenza sinistra post 2010»

Condò analizza l’ennesima sconfitta dell’Inter. Il giornalista allarma sul parco offensivo nerazzurro, che è da rinnovare e ricambiare tutto in estate

RINNOVAMENTO − Paolo Condò non ha dubbi: per l’Inter attacco da rifondare. Le sue parole su Sky Sport: «Si è aperta una voragine nell’Inter in avanti. Cinque partite senza segnare: un gol inutile a La Spezia, il gol dell’esterno Gosens e il rigore di Lukaku in Coppa Italia. In Champions League c’è stato un solo gol degli attaccanti. Escludendo i rigori, la siccità che c’è davanti va ormai al di là delle situazioni contingenti in cui hai sfortuna e non riesci a segnare. L’anno prossimo occorre un vero e proprio rinnovamento completo del parco attaccanti. Ho pensato a quello che dicevamo lo scorso anno del Napoli. Ho l’impressione che dopo lo scudetto, l’Inter stia giocando a conservare, a difendere. Guardate il caso Skriniar, che è emblematico. Tu provi a difenderlo, ma poi lo perdi a zero. C’è una ricorrenza nell’Inter sinistra: l’Inter del triplete fa 4 sconfitte, quella del 2011 arriva seconda e ne fa 8, e così via nel 2012 e nel 2013. E anche in quel caso, non si ricambia ma si difende. L’Inter ha bisogno di un rinnovamento completo».