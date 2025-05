Condò: «Inter, aria diversa dall’ultima finale. Inzaghi? C’è anche la pista azzurra!»

Dopo aver espresso le proprie sensazioni sull’Inter, che domani disputerà l’importante finale di Champions League contro il PSG, Paolo Condò lancia una particolare ipotesi sul futuro di Simone Inzaghi.

ESPERIENZE – Tra le tante voci che hanno commentato la vigilia di PSG-Inter c’è anche quella di Paolo Condò. Prima della finale di Champions League il giornalista dichiara: «In tutto l’ambiente interista c’è una differenza clamorosa rispetto a due anni fa. All’epoca si arrivò a Istanbul pensando “Grande impresa essere arrivati sin qui, ora finirà 3-0 per il Manchester City”. Invece questo pensiero oggi non c’è minimamente. C’è il pensiero di potersela giocare, un po’ per il cammino avuto un po’ per l’esperienza di due anni fa. Anche le esperienze negative diventano importanti quando ti fanno capire che il diavolo non era così cattivo com’era stato dipinto».

Dalla finale di Champions dell’Inter alle voci di mercato su Inzaghi: il pensiero di Condò prima della sfida al PSG

IL PERCORSO – Paolo Condò prosegue sul momento nerazzurro in Europa: «Adesso l’Inter crede profondamente in sé stessa. Essere arrivata alla finale di Champions League senza aver ancora messo nulla in bacheca le dà un’adrenalina ancora maggiore. Veniamo da quattro partite incredibili, contro Bayern Monaco e Barcellona, in cui l’Inter non ha mai perso. Sono stati dei crash test che i nerazzurri hanno superato brillantemente ed anche questo è profondamente diverso dal cammino del 2023».

IPOTESI – Paolo Condò conclude: «Sono rimasto sorpreso dalle voci di mercato su Inzaghi. Non credo assolutamente alla pista araba. Piuttosto, penso al fatto che l’anno prossimo ci sarà un Mondiale e, quindi la fine di un ciclo azzurro. Qualche allenatore sta cominciando a pensare alla possibilità di subentrare in Nazionale, questa potrebbe essere la cosa che lo ingolosisce di più».