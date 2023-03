Condò: «Inter? Ai quarti ‘chiama’ il Milan! Darmian commovente»

Paolo Condò ha commentato così il pareggio dell’Inter sul campo del Porto che ha regalato alla squadra di Inzaghi i quarti di finale di Champions League



CRUCIALE – Queste le parole di Paolo Condò: «L’Inter chiama il Derby. Credo che a questo punto nel sorteggio di venerdì entrambe si augurino di rigiocare un derby in Champions League. Inzaghi? La scelta di mettere prima Dzeko e poi Lukaku nel finale è stata una scelta giusta. Sappiamo cosa può fare il belga in campo aperto, questo è molto importante. Mi è piaciuta la scelta di Darmian che per me, con Calhanoglu, è stato il migliore. L’esterno commovente oggi: un’ammonizione presa per colpa non sua e lui è stato intelligentissimo continuando a difendere molto bene senza rischiare il secondo giallo».