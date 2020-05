CondÃ²: “Icardi? Per l’Inter affare discreto, ma potrebbe diventare ottimo”

Condò: “Icardi? Per l’Inter affare discreto, ma potrebbe diventare ottimo”

Paolo Condò, ospite in studio a “Sky Sport”, ha parlato della cessione di Mauro Icardi ormai formalizzata tra Inter e PSG sottolineando come l’Inter, in una situazione ancora da decifrare, potrebbe aver tratto il massimo

UN AFFARE DISCRETO, MA IL COVID… – Condò ritiene che l’Inter per ora abbia fatto un affare discreto, ma l’evoluzione del mercato nella crisi del Covid potrebbe migliorare il giudizio: «La formula chiave è che per come si era messa l’Inter ha raggiunto un risultato discreto. Il valore assoluto di Icardi è superiore alla cifra che sarà pagata. Il PSG è stato abile a sfruttare la mutata situazione. C’è un’altra incognita del valore dei giocatori in piena pandemia, nessuno lo sa. Le previsioni sono di un calo del 20-30% e se ci fosse un calo generalizzato allora l’Inter avrebbe tratto il massimo».