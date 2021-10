Condò: «Handanovic disturba e poi si toglie. Per me è espulsione»

Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport nel post partita di Sassuolo-Inter, ha commentato il delicato episodio di fine primo tempo che ha avuto come protagonisti Handanovic e Defrel. Per lui era da espulsione.



ESPULSIONE − Paolo Condò dice la sua sull’episodio Handanovic-Defrel: «Nel momento in cui si verifica l’uno contro uno, Samir Handanovic disturba e poi si toglie. Quando si toglie lo colpisce, a mio avviso è da espulsione». Il finale del Mapei Stadium è stato alla fine di 1-2 per l’Inter che ha rimontato il Sassuolo grazie alle reti di Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Devastante l’ingresso in campo dell’attaccante bosniaco che ha pareggiato i conti e poi si è procurato anche il rigore decisivo.