Condò: “Hakimi fenomeno! Acquisto straordinario Inter, 28” stessa azione”

Condividi questo articolo

Paolo Condò

Hakimi ha colpito in maniera particolare Paolo Condò. Il giornalista di Sky Sport, che già nel post partita di Benevento-Inter di ieri si era espresso in maniera molto favorevole nei confronti del marocchino (vedi articolo), lo ha elogiato anche durante “Calciomercato – L’Originale”.

UOMO IN PIÙ! – Per Paolo Condò sarà lotta a due: «Anche se l’unico club che ci autorizza a parlare di scudetto è la Juventus, al momento, noi l’Inter la mettiamo assolutamente competitiva. L’Inter ha anche fatto un acquisto straordinario, ma veramente straordinario: Achraf Hakimi è un fenomeno, è uno che dopo ventotto secondi ha fatto praticamente la stessa cosa che aveva fatto con Romelu Lukaku nel finale della partita con la Fiorentina. La stessa identica azione (sullo 0-1 ieri come sul 3-3 sabato, ndr), poi ha avviato l’azione del gol di Roberto Gagliardini e segnato lui in proprio il quarto gol».