Condò: “Haaland? Come Lukaku per l’Inter! Con la palla tra i piedi…”

Intervenuto negli studi di “Sky Sport” nel prepartita delle sfide di UEFA Champions League in programma questa sera, Paolo Condò ha paragonato per caratteristiche Erling Haaland del Borussia Dortmund – impegnato questa sera contro la Lazio – e Romelu Lukaku dell’Inter.

PARAGONE – Parlando della sfida di questa sera tra Borussia Dortmund e Lazio, il giornalista sportivo Paolo Condò ha paragonato Erling Haaland – promettente attaccante e al momento il più forte giocatore dei tedeschi – con Romelu Lukaku dell’Inter. Queste le sue parole sul tema: «Haaland è quello che per Lukaku è per l’Inter. Ha potenza, velocità, grande forza e quando ha il pallone tra i piedi non glielo porti più via. Penso che il norvegese possa puntare a diventare l’attaccante più forte del mondo».