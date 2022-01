Condò: «Gosens all’Inter? Di tutti i giocatori dell’Atalanta era il più forte»

Si parla spesso del rendimento che i giocatori dell’Atalanta di Gasperini hanno una volta lasciato il club bergamasco. Condò, in relazione al passaggio di Gosens all’Inter, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport è convinto che il tedesco abbia qualcosa in più rispetto agli altri.

IL MIGLIORE – Paolo Condò ritiene che l’Inter abbia azzeccato l’acquisto di Robin Gosens: «In questi anni l’Atalanta ci ha abituato ad acquistare giocatori più o meno conosciuti. Alcuni come Alejandro Gomez, Duvan Zapata o Josip Ilicic avevano già un bel passato, altri li conoscevamo poco: li ha valorizzati e in alcuni casi li ha venduti. Secondo me Gosens, di tutti questi giocatori di questo periodo storico dell’Atalanta, è il più forte. Nel ruolo c’è già Ivan Perisic che è un titolare, però…»