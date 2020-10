Condò: “Eriksen? Vorrei vederlo coi cagnacci! All’Inter sempre con uno”

Condividi questo articolo

Paolo Condò

Condò si augura che la questione Eriksen venga risolta in tempi brevi, visto che il danese ieri è rimasto in panchina durante tutta Lazio-Inter. Nel corso di “Sky Calcio Club” il giornalista ha segnalato una modalità che Conte dovrebbe tenere a mente per il suo centrocampo.

COME SISTEMARE? – Paolo Condò dà una valutazione del centrocampo dell’Inter: «Secondo me Antonio Conte guarda la squadra avversaria. Cioè: guarda quando si può permettere un centrocampo di fini dicitori o quando dover mettere tutti guerrieri. Io sono un grande estimatore di Christian Eriksen, che continua a non trovare spazio: che si arrenda anche l’Inter, che senso ha tenere uno come lui in rosa? Prestalo o vendilo, magari arrivi a N’Golo Kanté che mi sembra molto più nelle corde di Conte. Però io vedo sempre che, nelle poche occasioni in cui Eriksen gioca, c’è sempre Marcelo Brozovic a centrocampo. Io vorrei vedere almeno una volta Eriksen con Nicolò Barella e Arturo Vidal: con dei cagnacci, con degli assalitori».