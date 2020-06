CondÃ²: “Eriksen stava diventando un problema per l’Inter. Dopo lo stop…”

Condò: “Eriksen stava diventando un problema per l’Inter. Dopo lo stop…”

Paolo Condò, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’occasione che avrà domani Christian Eriksen durante Napoli-Inter, quando con ogni probabilità dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Commento, poi, anche su Lautaro Martinez al Barcellona.

POSSIBILE PROBLEMA – Paolo Condò ha analizzato le possibilità di Christian Eriksen di riprendersi l’Inter dopo il suo arrivo nel calciomercato invernale e il poco spazio trovato nelle sue prime settimane in nerazzurro: «Eriksen a febbraio, quando si è fermato tutto, stava diventando un problema per l’Inter che aveva conquistato un giocatore così forte ma non riusciva a trovargli un posto in squadra. Questa lunga interruzione ha fatto sì che Conte studiasse un modo per integrarlo e, se domani dovesse sfruttare l’occasione che gli viene data, allora diventerebbe un elemento fondamentale». Il giornalista sportivo ha anche poi commentato brevemente una delle trattative più chiacchierate di questo calciomercato (ancora non iniziato): «Lautaro Martinez? Con Suarez, Messi, Griezmann, Dembélé e Neymar che ha detto in tutte le salse di voler tornare al Barcellona, cosa andrebbe a fare lì?».