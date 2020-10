Condò: “Eriksen sfrutti l’opportunità e prenda l’Inter! Su Conte non credo”

Paolo Condò

Eriksen oggi potrebbe essere rilanciato da Conte in Inter-Borussia Monchengladbach. Paolo Condò, nel corso di “Champions League Show” su Sky Sport, spiega come il danese deve inserirsi nei nerazzurri, dopo il pessimo subentro nel derby. Di seguito le sue parole.

ATTEGGIAMENTO DIVERSO – Per Inter-Borussia Monchengladbach di questa sera sono previsti alcuni cambi rispetto al derby di sabato col Milan (vedi articolo). Il giornalista Paolo Condò si sofferma su uno in particolare: «Se ho capito male dovrebbe esserci Christian Eriksen, con Romelu Lukaku e Alexis Sanchez o Lautaro Martinez. È una nuova opportunità per quello che ritengo il giocatore di maggiore qualità dell’Inter, sul quale nelle mie aspettative doveva essere costruita attorno la squadra. Non ritengo, come si è detto, che a Conte non piaccia perché non digrigna i denti e non interviene in tackle: non è quello il calcio di Eriksen, lo sappiamo benissimo. Il suo è un calcio freddo, però mi ha un po’ deluso il modo in cui è entrato nel derby. Non l’ho visto cercare la linea di passaggio, smarcarsi e liberarsi. Ecco: io vorrei e spero che Eriksen finalmente sfrutti al 100% l’opzione e l’opportunità che gli verrà data, perché da lì poi si prenda l’Inter».