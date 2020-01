CondÃ²: “Eriksen gran campione, erede di Sneijder per l’Inter! Juventus…”

Condò: “Eriksen gran campione, erede di Sneijder per l’Inter! Juventus…”

Condividi questo articolo

Condò è stato ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. Il noto giornalista si è espresso sul possibile colpo Eriksen per l’Inter, scomodando un paragone con Sneijder. Infine un’osservazione sulla lotta Scudetto con la Juventus

IL COLPO – L’intervento di Paolo Condò sul mercato nerazzurro: «Il mio giudizio sullo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola è che Christian Eriksen sia un gran campione. Volevo parlare di Eriksen (ride, ndr). Sulla carta è un’operazione win-win, cioè entrambe colmano un buco che avevano in rosa. Io ho scherzato, ma mica tanto, sul fatto di Eriksen. Perché è di un altro livello rispetto ai giocatori di cui stiamo parlando in questo mercato di gennaio. Ma direi anche nel mercato estivo. Se il danese arrivasse in Italia sarebbe sicuramente uno dei cinque giocatori più forti del campionato. Tra l’altro nel Tottenham ha già dimostrato di poter giocare in varie posizioni e sapersi rendere non utile ma indispensabile. C’è un giocatore in ottica Inter che a me viene in mente, Wesley Sneijder. Sono entrambi due ex numeri 10 dell’Ajax e sappiamo come arrivò Sneijder all’Inter e cosa fu capace di dare. In questo senso io Eriksen lo vedo proprio come un erede. L’Inter con lui, Olivier Giroud e Leonardo Spinazzola si avvicina ulteriormente alla Juventus. Non bisogna mai dimenticare però che i bianconeri nel girone di ritorno avranno tutte le partite chiave in casa. Inter, romane, Atalanta. Oltre ai due punti di vantaggio che costituiscono un oggettivo vantaggio».