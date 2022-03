Condò: «Ecco i problemi dell’Inter. Gosens e Perisic devono giocare!»

Paolo Condò, in collegamento con gli studi di Sky Sport, è tornato a parlare del derby perso dall’Inter in campionato contro il Milan, e dell’acquisto di Robin Gosens per i nerazzurri.

SLIDING DOORS – Condò esprime la sua opinione riguardo il momento della squadra nerazzurra, facendo riferimento al derby perso in rimonta: «L’Inter contro il Milan in campionato aveva praticamente vinto lo scudetto. Quella vittoria che si è trasformata poi in rimonta dei rossoneri è stato lo ‘sliding doors’ del campionato. Inoltre, quello che non va bene all’Inter oggi sono i due attaccanti titolari. Sono due giocatori di grande valore, sono riusciti per parecchio tempi a rendere in maniera apprezzabile ma non sono nati per giocare insieme».

UNA BOMBA DAL MERCATO – Condò parla dell’acquisto di Robin Gosens: «L’Inter ha una bomba da mettere in squadra adesso, che è Gosens. Lui è fuori da ottobre e quindi naturalmente deve riprendere la gamba e lo farà nel giro di qualche settimana. È un giocatore che darà tantissimo, però andrà a giocare nel ruolo dove Perisic è stato di gran nulla il migliore degli interisti, quindi non va a sostituire un giocatore in difficoltà, ma quello più in forma. Perisic e Gosens devono giocare insieme, però magari Perisic può andare a fare l’attaccante così come faceva in Germania. Va trovata una soluzione per farli giocare entrambi».