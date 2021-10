Condò: «Dzeko attaccante non egoista! Una la sua caratteristica migliore»

L’Inter ha vinto contro lo Sheriff grazie anche a un grandissimo Dzeko (vedi Top e Flop). Condò, ospite negli studi di Sky Sport, parla proprio della prestazione del numero 9 nerazzurro. Di seguito le dichiarazioni del giornalista.

CONRADDIZIONE IN TERMINI – L’Inter contro lo Sheriff si è appoggiata a Edin Dzeko, che ha ripagato con una prestazione da grande attaccante. Paolo Condò loda la prova del numero 9 bosniaco: «Quando noi a volte diciamo che dal punto di vista stilistico è un possibile erede di grandi giocatori del passato, penso per esempio a Marco van Basten, è perché lui ha questa capacità di fare questi gol e fallire quelli apparentemente più semplici, come quello contro lo Shakhtar Donetsk. In questa partita secondo me ha fatto vedere la sua caratteristica migliore, vale a dire la regia offensiva. Lui è un attaccante non egoista: è una contraddizione in termini, però lui è così».