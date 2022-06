Condò: «Dybala molto forte ma che pretese! Premio alla firma antistorico»

Paolo Condò, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato del possibile ingaggio di Dybala da parte dell’Inter. Secondo il giornalista, la Joya deve abbassare le sue pretese

FORZATURA − Condò consiglia a Dybala di abbassare le sue pretese: «Dybala è molto forte. Sono rimasto sorpreso quando la Juventus ha deciso di farne a meno in maniera così perentoria. Ho capito le assenze di una certa fragilità atletica ma se ho la possibilità di portarmi a casa Dybala ad un prezzo ragionevole lo porto a casa. Però lui dovrebbe calare quelle che sono le sue pretese, ossia l’ingaggio e soprattutto il premio alla firma. Quest’ultimo è qualcosa di antistorico in un calcio ormai in difficoltà economica, è una forzatura».