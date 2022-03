Condò: «Dybala-Inter verosimile, però incompatibile con gli attaccanti»

Paolo Condò parla della possibilità di vedere Paulo Dybala all’Inter o comunque in Serie A, facendo il nome anche di un altro club italiano. Il giornalista, in collegamento con Sky Sport, ha però sottolineato un’incompatibilità tra gli attaccanti nerazzurri e lo stesso Dybala.

IN NERAZZURRO – Paolo Condò in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato così della possibilità di vedere Paulo Dybala all’Inter: «Dybala è un campione e potrebbe approdare in qualsiasi squadra del campionato italiano. All’estero potrebbe entrare a far parte in un lotto di tanti grandi attaccanti. Al Manchester City e all’Atletico Madrid non avrebbe le stesse chance. In Italia Paulo Dybala sarebbe protagonista ovunque. L’Inter è la più verosimile, però la presenza di Beppe Marotta, mi fa pensare che Dybala possa essere un obiettivo, però a quel punto con chi lo accoppi? Perché con Lautaro Martinez mi sembrano entrambi un po’ piccolini. Edin Dzeko è un grande giocatore ma non è un uomo d’area. Se posso dire la mia, io lo vedrei bene alla Roma perché José Mourinho dopo questa prima stagione nella quale ha scaldato i cuori dei suoi tifosi, ora pretenderà un aumento di qualità della rosa sua a disposizione. Dybala allievo di Mourinho in una piazza come Roma sarebbe un grande colpo».