Condò dubbioso: «Inter come quella del Triplete? Manca una cosa»

Paolo Condò ha effettuato un confronto tra l’Inter attuale e quella del 2010, indicando le differenze principali tra le due squadre.

IL RAGIONAMENTO – Paolo Condò si è espresso a Sky Sport in merito alle differenze tra l’Inter attuale e quella che, nel 2010, ha conquistato lo storico Triplete. Il giornalista ha posto l’accento su un dato fondamentale: «Questa Inter non ha ancora dimostrato di essere forte come quella del 2010, che era fortissima, ma aspira a farlo. Non dico che è più scarsa, ma deve ancora affrontare quei livelli della competizione che definiscono la forza reale di un gruppo. Io sono fiducioso soprattutto su questo quarto di finale contro il Bayern Monaco. Non solo per gli infortunati tra i tedeschi, anche se c’è da dire che l’assenza di Dumfries è altrettanto pesante per l’Inter. Io sono fiducioso su questa partita perché considero bello che i nerazzurri inseguano tutti i traguardi».

Condò sul confronto tra Bayern Monaco e Inter

LA SFIDA – Condò ha poi proseguito: «Inter più forte del Bayern Monaco? Quando venne fuori il tabellone, io dissi che era 50/50, mentre ora dico 60/40 per i nerazzurri. Davies è il migliore terzino sinistro del mondo, Musiala è in grado di ispirare la manovra d’attacco ed è un candidato al pallone d’oro. Upamecano è un bravo difensore centrale, ma è uno che concede sempre qualcosa, mi ricorda un po’ Koeman».