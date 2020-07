CondÃ²: “Eriksen, dialogo tecnico con Brozovic non fluido. Mi chiedo…”

Condò: “Eriksen, dialogo tecnico con Brozovic non fluido. Mi chiedo…”

Paolo Condò, ospite della trasmissione “Pomeriggio Summertime” su “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter ed in particolare di Christian Eriksen. Il giornalista ha analizzato l’impatto del calciatore danese ed il suo rapporto con la squadra

DIALOGO – Queste le parole di Paolo Condò: «Eriksen? Mi chiedo se nello spogliatoio dell’Inter l’accoglienza per lui sia stata calorosa o diffidente. Ho la sensazione che, dai piccoli segni che si vedono nelle partite, che il dialogo tecnico c’è tra il danese e Brozovic non fluisca benissimo, viste le qualità dei due. Mi ricordo un episodio, occorso dopo il pareggio dell’Inter con lo Slavia Praga in Champions League, in cui Lukaku raccontò di aver avuto un confronto con Brozovic. Da lì è nata una collaborazione che si è vista poi sul campo».