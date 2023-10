Condò: «Delusione per il caso scommesse. Cosa si deve capire»

Paolo Condò ha espresso tutta la sua delusione per il caso scommesse che sta travolgendo il calcio italiano: questo il suo pensiero.

DELUSIONE SCOMMESSE − Paolo Condò a Sky Sport ha dichiarato: «È difficile nascondere in generale la delusione per quello che sta accadendo. Aspettiamo le carte ufficiali dell’inchiesta, che finora sono state solo anticipate. Perché per Fagioli, Tonali, Zaniolo io credo che vadano graduate le responsabilità in base a quello che hanno fatto. Io non concedo la circostanza attenuante della ludopatia se hanno peccato. Hanno tutto nella e dalla vita. Una colpa è già quella di aver scommesso su piattaforme illegali. Se hanno scommesso su partite di calcio è una colpa. Se hanno scommesso su una loro partita allora l’illecito sportivo deve scattare in qualifica pesante. Il mondo del calcio non riesce a liberarsi da illegalità e situazioni spinte al limite. Perciò la delusione è profonda e generale».