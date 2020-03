Condò: “Coronavirus stop calcio! Inter-Getafe, cosa filtra. Situazione grave”

Condò ha fatto il punto della situazione sul Coronavirus e Inter-Getafe in collegamento negli studi di SkySport24. Il giornalista parla delle possibilità di giocare a livello europeo, nonostante il blocco ufficializzato da Giuseppe Conte (qui il suo annuncio). Di seguito le sue dichiarazioni

PROBLEMA EUROPEO – Paolo Condò ha parlato dell’emergenza e delle conseguenze per le competizioni europee: «Il momento, a causa del Coronavirus, è così grave che non ha senso giocare nemmeno a porte chiuse. La curiosità si sposta su quali saranno gli effetti di questa sospensione a livello europeo. Giovedì c’è Inter-Getafe. Credo di aver capito che la partita potrebbe essere consentita, ma stiamo navigando a vista. Almeno per questa settimana. L’alternativa sarebbe reperire un campo neutro in un altro Paese e la Juventus ci aveva già pensato, ma non era stato possibile».