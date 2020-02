Condò: “Coppa Italia, Napoli favorito rispetto all’Inter. E ha un obiettivo”

In Coppa Italia il Napoli sfiderà l’Inter giovedì 5 marzo, partendo dallo 0-1 del Meazza. Paolo Condò, nel post partita su Sky Sport del match che gli azzurri hanno vinto per 0-1 a Brescia, ha parlato di come i partenopei siano favoriti e spiegato il motivo.

MAGGIORI MOTIVAZIONI – Così Paolo Condò sulla sfida che vedrà l’Inter al San Paolo il 5 marzo: «La Coppa Italia in questo momento è l’obiettivo del Napoli, ti qualifica automaticamente per l’Europa League. Loro hanno vinto a San Siro la prima partita e sono favoriti per andare in finale. In questa stagione, per come è andata, alzare un trofeo e qualificarsi automaticamente per l’Europa League sarebbe tutt’altro che male».