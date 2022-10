Condò convinto: «L’Inter è rifiorita grazie a due cambiamenti di ruolo!»

Condò ritiene che il cambiamento dell’Inter sia dovuto alla titolarità persistente di due giocatori. Il giornalista prova a spiegare la trasformazione della squadra di Inzaghi nell’ultimo mese

DUE CAMBIAMENTI − Paolo Condò spiega la trasformazione in positivo dei nerazzurri: «In questo mese che ha visto l’Inter rifiorire ci sono stati due cambiamenti di ruolo. André Onana per Handanovic tra i pali e Dimarco per Gosens. Il tedesco all’inizio sembrava il titolare. In più c’è l’alternativa del regista tra Mkhitaryan e Brozovic con Hakan Calhanoglu che giocherà praticamente sempre. Una signora alternativa che una squadra come l’Inter deve necessariamente avere». Le sue parole a Sky Sport.