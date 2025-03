Condò convinto: «Una la chiave della rimonta dell’Inter col Monza!»

Paolo Condò ha analizzato il match vinto dall’Inter contro il Monza per 3-2. Secondo il giornalista, la squadra nerazzurra ha trovato in un episodio la chiave per rimontare i brianzoli.

IL RAGIONAMENTO – Paolo Condò si è pronunciato su Sky Sport nel post-partita di Inter-Monza. Il giornalista ha posto l’accento sull’elemento che, dal suo punto di vista, ha inciso sulla vittoria finale dei nerazzurri contro i brianzoli per 3-2: «La chiave che spiega il risultato è stato il gol di Arnautovic al termine del primo tempo. Così l’Inter ha recuperato le forze per attaccare nella seconda frazione con uno spirito diverso, trovando il modo per rimontare il Monza e vincere la partita».