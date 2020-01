Condò: “Conte, rabbia con Capello per un motivo! Napoli-Inter…”

Condò è stato ospite della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”. Il giornalista si è espresso sullo scontro tra Conte e Capello nel post partita di Napoli-Inter

SCONTRO – L’interpretazione di Paolo Condò: «Penso che l’arrabbiatura di Antonio Conte sia stata data dal fatto che lui ha inteso che Fabio Capello dicesse che l’Inter gioca soltanto così. Invece non è così, perché ci sono dei momenti nei quali l’Inter è andata in sofferenza contro il Napoli affidandosi al lancio lungo ma in molti altri momenti della partita l’Inter l’ha fatta la partita. Tanto che è stato detto nella stessa trasmissione che aveva sofferto le ripartenze del Napoli. Quindi era una specie di braccio di ferro una volta da una parte e una volta dall’altra. Per Capello l’astuzia è la componente fondamentale del calcio. Lui vede nel colpire in contropiede il calcio che lui ama. Lui vede il pollo che attacca e l’astuto che riparte».