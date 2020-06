Condò: “Conte ha preparato l’Inter e lo vedremo da subito. Filotto?”

Condividi questo articolo

Condò vede un’Inter pronta a partire forte, già da stasera con la semifinale di ritorno di Coppa Italia col Napoli. Il giornalista, ospite di Sky Sport 24, ritiene che Conte farà di tutto per ripetere lo sprint di agosto e settembre.

ANDIAMO A RAZZO! – Paolo Condò è sicuro: «L’Inter ha fatto una preparazione per ripetere lo sprint iniziale. Ricordiamoci che partì con sei vittorie consecutive in campionato, adesso alla ripresa avrà otto partite abbordabili, compresa quella che deve recuperare con la Sampdoria. Un’Inter che va dritto per dritto può fare anche ventiquattro punti in queste otto partite: se riuscirà a battere la Sampdoria nella prima andrà comunque a sei punti dalla Juventus e cinque dalla Lazio, che resta uno spazio abbastanza dilatato. Antonio Conte li ha preparati per fare questo filotto, e lo vedremo da subito».

TRASFERIMENTO SCONSIGLIATO – Per Condò Lautaro Martinez farebbe bene a lasciare l’Inter per il Barcellona: «In un organico che comprende già Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé, con Neymar che sta facendo fuoco e fiamme per lasciare Parigi e tornare a Barcellona, aggiungendo Lautaro Martinez vedo solo posti in piedi in quell’organico in attacco. Al posto di Lautaro Martinez non mi farei granché sedurre da questa opportunità, anche se è Messi che ti dice di raggiungerti».