Condò: “Conte? Parla da motivatore. Inter, può diventare stagione top”

Paolo Condò, noto giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha presentato il match Inter-Napoli negli studi dell’emittente televisiva. Ecco le sue dichiarazioni

BICCHIERE MEZZO PIENO? – Sale la temperatura emotiva a pochi minuti da Inter-Napoli. Paolo Condò, noto giornalista di “Sky Sport”, ha presentato così la gara: «Le parole di Antonio Conte sul secondo posto? Una di quelle frasi mantra che usano i motivatori per stimolare un gruppo. L’Inter ha il diritto/dovere di avere rimpianti. Ma se riesce a fare un bell’agosto e ricco di risultati, chiude positivamente il bilancio della stagione. Avendo finalmente Alexis Sanchez, per Conte è diventato normale puntare sul cileno, anche in virtù della scarsa forma di Lautaro Martinez».