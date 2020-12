Condò: “Conte, la sua gestione è bellica. Ecco le differenze con Gattuso”

Paolo Condò

Antonio Conte e Gennaro Gattuso si affronteranno domani in Inter-Napoli (ore 20.45). Paolo Condò, in collegamento con “Sky Sport”, traccia le differenze tra i due.

DIFFERENZE – Antonio Conte e Gennaro Gattuso sono allenatori molto diversi tra loro. Ecco le differenze, secondo Paolo Condò: «La gestione di Antonio Conte è una gestione bellica. Lui è un uomo in guerra per la squadra, contro tutti, è un uomo che pensa sempre che a un vincitore corrispondano 19 sconfitti. Che è al verità, ma lui la intende in maniera dura, agonistica. Gattuso mi sembra più malleabile, ma non è un aggettivo che si lega bene a Rino. Ma lui nelle interviste post-partita è una sorta di saggio della montagna, arriva lì e e sforna perle di vita incredibili. Con Conte non si sa mai, ma d’altronde ha già ottenuto grandi risultati così, e quando li ottieni con un metodo, sei poco propenso a cambiarlo. Gattuso davanti alle telecamere dice l’80% di quello che pensa, Conte penso il 10».