CondÃ²: “Conte e Marotta all’Inter, un complimento alla Juventus”

Condò: “Conte e Marotta all’Inter, un complimento alla Juventus”

Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e, parlando dei dieci anni della presidenza di Andrea Agnelli alla Juventus, ha sottolineato il fatto che l’Inter abbia deciso di puntare su Conte e Marotta per tornare grande sia un riconoscimento al lavoro fatto dalla Juventus nel corso degli anni

AVVERSARI TERRIBILI – L’arrivo di Conte e Marotta all’Inter, secondo Condò, è un complimento implicito alla Juventus e l’Inter, con i due ex bianconeri, è tornata un avversario molto temibile: «L’Inter ha preso due degli uomini, Marotta e Conte, che hanno fatto grande il ciclo Juventus. E’ implicito il complimento fatto in questo modo e ora sono terribili avversari anche in prospettiva».