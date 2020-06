CondÃ²: “Conte Ã¨ da lavori in corso, l’Inter getta basi importanti”

Condò: “Conte è da lavori in corso, l’Inter getta basi importanti”

Paolo Condò, intervenuto oggi in collegamento ai microfoni di “Tutti Convocati” e ha parlato della giornata di campionato disputata ieri concentrandosi anche sull’Inter

LAVORO IN CORSO ALL’INTER – Condò parla dell’Inter come di un cantiere ancora aperto: «Ieri sera l’Inter comunque ha vinto, quindi è rimasta attaccata al vagone. Non credo possa lottare per lo scudetto, ma può concludere il campionato in una maniera molto più degna rispetto agli spareggi all’ultima partita delle stagioni precedenti. Ovviamente non si cambia Conte, sarà l’allenatore anche del prossimo anno perché è un lavoro appena avviato, poi potrai giudicare se potrai essere soddisfatto o meno. Secondo me il concetto base è considerare il suo un lavoro in corso che forse non ha dato in questa stagione tutti i frutti che ci si aspettava, ma è comunque una posa di pietre importanti per il futuro».

HAKIMI E GLI ALTRI – Condò parla di Hakimi e degli altri colpi in arrivo in Serie A: «Hakimi è un signor giocatore. Se lo unisci a de Ligt, Eriksen che io non mi rassegno all’Eriksen di ieri sera e penso che sfonderà, Arthur, ti segnala che il campionato italiano nelle sue corazzate sta tornando appetibile. Questo tipo di giocatori ci schifavano fino a qualche anno fa. Sicuramente l’incentivo fiscale qualche cosa fa, ma tra Juventus e Inter evidentemente abbiamo nuovamente un po’ di fascino».