Condò: “Conte denuncia problema interno. Eriksen? Non sa cosa farsene”

Intervenuto su Sky Sport 24 Paolo Condò ha commentato le parole di Conte, tirando dentro anche Eriksen. Il tecnico ieri nel post partita ha usato parole dure.

INTER DIVISA IN DUE – Così Paolo Condò: «Non è la prima volta che il tecnico interista sbrocca. Se mi chiedo dove voglia andare a parare? Credo stia denunciando una realtà interna, anche nota. Come se all’Inter ci fossero due squadre. Una che fa capo a Marotta e l’altra no. Quella degli spifferi. Conte sta sottolineando come le cose su Brozovic a Milano escano e a Torino non sarebbero mai venute fuori. Non dice apertamente, ma lo fa capire. Imputa a parte della dirigenza il fatto di essere abituata a comportarsi così. La botta è forte e chiara. E volta ad ottenere la testa di qualche dirigente. Ha chiamato una sorta di all-in. Vuole che le cose vadano come vuole lui anche fuori dal campo. L’esperienza dice che se la società fa quello che chiede Conte si vince. Qui ha scelto questa strategia. Mourinho non ha mai parlato in conferenza stampa contro i dirigenti, ma dietro le quinte di interventi contro politiche gestionali ne ha fatti. A me sono arrivate venti giorni fa voci sull’allenatore dell’Inter a cui non ho creduto, ma non le dico, sarebbe portare avanti balle. Solo che quelle voci, sulle quali ho anche discusso, sono uscite proprio dall’ambiente nerazzurro, non è colpa dei giornalisti».

PROBLEMA ERIKSEN – Condò prosegue su Conte: «In più c’è una questione di mercato. Nulla mi toglie dalla testa che si riferisse anche a Eriksen. Un messaggio alla società: non fate mai più una mossa simile. Cioè acquistare un grande giocatore del quale però non sa cosa farsene. Lo ha fatto entrare negli ultimi minuti, un’umiliazione tale che mi sembra persecutorio. Mi sembra un messaggio chiaro inviato».