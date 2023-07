Condò: «Capolavori di Marotta e Ausilio! Onana ha portato lontano l’Inter»

Condò apprezza il lavoro di Marotta e Ausilio sul mercato. Poi valuta i movimenti dell’Inter e il rendimento di Onana, probabilmente in partenza. Di seguito il pensiero avanzato dal giornalista su Sky Sport 24.

SCAMBI – Paolo Condò parla delle mosse dell’Inter sul mercato: «Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno facendo dei capolavori. Lo dimostra il fatto di aver venduto per 115 milioni di euro Romelu Lukaku e averlo riportato l’anno dopo a casa pagando 8 milioni di prestito. Mi dispiacerebbe se André Onana andasse via dall’Inter. Il brillante comportamento delle squadre italiane nelle Coppe europee mi aveva illuso sul fatto che i club italiani fossero riusciti a trovare un equilibrio dal quale ripartire. La ripartenza doveva basarsi sulla difesa dei giocatori acquistati, scoperti e valorizzati. E possibilmente sull’acquisizione di nuovi giocatori. Invece i nomi sul mercato, come Onana, Tonali e Kim, ti dicono che le cose non stanno così. Onana è stato un giocatore fondamentale per la grande Champions League giocata dall’Inter. Dal punto di vista tattico, per la sua capacità di giocare coi piedi, e per la sua mentalità sempre molto positiva e vincente. Così ha portato lontano l’Inter. Nel momento in cui l’hai portato a Milano a zero e hai la possibilità di venderlo per una cinquantina di milioni, che sono quelli che ti servono per riportare definitivamente a casa Lukaku, allora ci pensi. Tutti i movimenti di mercato dell’Inter hanno un punto di riferimento: Marcelo Brozovic a Davide Frattesi, Onana a Lukaku e ovviamente un altro portiere che lo vada a sostituire, Robin Gosens per Carlos Augusto. Ci sono tutti questi scambi già preparati che dovrebbero portare a un plus di bilancio per l’Inter».