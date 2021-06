Condò si augura di poter rivedere presto Eriksen in campo e con la maglia dell’Inter. Nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, il giornalista di Sky Sport ha anche parlato dell’arrivo di Calhanoglu.

SI CAMBIA IN MEZZO – Paolo Condò dà un giudizio del colpo Hakan Calhanoglu a parametro zero: «Operazione sensata, stante la situazione economica ovviamente. Giocatore a parametro zero, secondo me meno forte di Christian Eriksen. Però, tutto sommato, Eriksen aveva cominciato a mostrare il suo meglio all’Inter. Quindi, magari sul breve periodo, potrà surrogare bene. Non ho ancora perso le speranze di vedere Eriksen, anche in Italia, però nel frattempo non c’è dubbio che l’Inter si sia cautelata con un giocatore di cui ha pagato solo l’ingaggio. L’augurio per l’Inter è che la cessione di Achraf Hakimi sia sufficiente, che ci si fermi lì. Sono curioso di vedere come si evolve la situazione di Arturo Vidal, che andato via Antonio Conte perde di significato ed è sacrificabile».