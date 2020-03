Condò boccia Inter+Juventus: “Scudetto, Lazio numero 1. Vantaggio rinvii”

Condividi questo articolo

Condò ha parlato della corsa allo Scudetto, condizionata dai rinvii, subiti dall’Inter, (qui le ultime) a causa del Coronavirus. Il giornalista, durante “Sky Calcio Show”, promuove la Lazio per il titolo, retrocedendo Inter e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni dopo Cagliari-Roma

NUOVA FAVORITA – Ecco l’analisi di Paolo Condò: «Chi vedi come favorita per lo Scudetto? Se sommo il gioco stupendo della Lazio al vantaggio che deriva dal non giocare le coppe e quest’insieme di decisioni per il Coronavirus, vedo i biancocelesti come squadra numero uno per lo Scudetto. Ieri nel primo tempo ha giocato un calcio stupendo e lo fa da tutta la stagione. Le decisioni delle ultime settimane con il Coronavirus le hanno permesso di aumentare il vantaggio».