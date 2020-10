Condò: “Barella impatto energetico in Genoa-Inter ma non...

Condò: “Barella impatto energetico in Genoa-Inter ma non boccio Eriksen”

Paolo Condò

Dopo Genoa-Inter, terminata 0-2 a favore della squadra allenata da Conte che torna finalmente alla vittoria e senza subire gol, dagli studi di “Sky Sport” Paolo Condò ha detto la sua soffermandosi in particolare sulla prestazione di Christian Eriksen.

“BARELLA IL MIGLIORE” – Genoa-Inter 0-2, Antonio Conte può sorridere per la vittoria maturata soprattutto senza subire gol. Prestazione sufficiente per Christian Eriksen, di lui parla Condò su Sky: «Eriksen ha fatto tre buoni passaggi però è stato Barella che ha dato l’impatto energetico in questa partita. Io comunque non lo boccio, nemmeno in questa. Secondo me se Barella avesse sostituito Marcelo Brozovic avrebe avuto lo stesso impatto. Darmian uomo partita? Io direi Barella».

SU LUKAKU – Condò conclude parlando di Romelu Lukaku e del suo impiego in questa stagione tenendo in considerazione tutti gli impegni: «Lukaku giocherà tantissimo perché fisicamente è molto molto forte e resistente. Il suo impiego? Siamo nella fase iniziale della stagione, probabilmente con la compressione della stagione sarà sostituito».