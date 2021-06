Condò: «Barella e Bastoni internazionali con Scudetto. Valore moltiplicato»

Paolo Condò, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni sottolineando quanto siano migliorati rispetto al 2020 e come questo sia stato un vantaggio per l’Italia in ottica Europei

CRESCITA – Paolo Condò è intervenuto a “Sky Euro Live”. Queste le sue parole: «Il valore di Barella e Bastoni si è moltiplicato nell’ultimo anno. Il primo lo vediamo in campo, ma anche il difensore nerazzurro per me darà una mano in questo Europeo. Lo conquista dello scudetto ha portato loro convizione e maturità facendoli diventare giocatori internazionali».