Condò: «Atletico Madrid non facile per l’Inter! Un paragone col Napoli»

Condò parla dell’Atletico Madrid prossima avversaria dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League, facendo un paragone col Napoli per quanto riguarda la rincorsa scudetto. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.

SFIDA NON FACILE – Paolo Condò ha analizzato nel dettaglio la situazione dei nerazzurri prima della sfida con l’Atletico Madrid: «Non parliamo di turno facile per l’Inter, però non sarà una sfida impossibile. L’Inter ha esattamente gli stessi punti che aveva il Napoli dopo sedici giornate, la scorsa stagione. Però la Juventus mi sembra più tignosa rispetto le inseguitrici del Napoli della scorsa stagione e non perderà mai di vista la targa dell’Inter, come successe l’anno scorso. Viceversa l’Inter vorrà arrivare al doppio confronto con l’Atletico Madrid con una differenza di punti più ampia in classifica».