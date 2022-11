Condò: «Atalanta-Inter negli scontri diretti. Occhio al Napoli prima»

Atalanta-Inter domenica alle 12.30 è uno scontro diretto e pertanto bisogna alzare l’attenzione, visto che i precedenti sono stati tutti persi. Condò, nel corso di Sky Calcio Show – L’Originale, valuta gli ultimi impegni del 2022 per le inseguitrici del Napoli.

CHI STA DIETRO – Paolo Condò dà uno sguardo all’ultimo weekend di Serie A dell’anno solare: «Ci sono due scontri diretti nel gruppo che sta inseguendo il Napoli. Parlo di Atalanta e Inter, che stanno inseguendo a 27 punti, poi Juventus-Lazio che sarà l’ultima partita in assoluto, il posticipo della domenica sera. Il Napoli gioca la prima gara, contro l’Udinese, e giocando spesso la prima o la seconda gara ha messo pressione alle avversarie vincendo sempre. Il Milan gioca sabato sera con la Fiorentina, ha dei languori evidenti in questo momento mentre la Fiorentina è in fase di ripresa».