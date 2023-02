Condò: «Alcuni giocatori Inter stanchi, uno su tutti! Col Porto giochino…»

Condò si è espresso dopo Inter-Udinese su Sky Sport. Il giornalista ha individuato stanchezza in alcuni giocatori e poi fa una considerazione in merito alle possibile scelte contro il Porto

DOPO L’UDINESE − Paolo Condò : «Ci sono alcuni giocatori dell’Inter veramente stanchi. Ho visto Dimarco con la lingua d fuori. In vista del Porto, vedo Calhanoglu in vantaggio su Brozovic e Dzeko su Lukaku. L’Udinese comunque ha giocato una bella partita, ma è sempre la pecca di non riuscire ad essere avvelenata negli ultimi metri di porta».