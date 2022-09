Condò: «Acerbi, molti tifosi dell’Inter ‘contro’. Ma sorriso era nervoso»

Acerbi ha firmato stasera per l’Inter (vedi articolo). Condò valuta una delle principali critiche mosse all’ormai ex difensore della Lazio, ossia la reazione dopo il gol del Milan lo scorso 24 aprile.

TIFOSERIA DA CONQUISTARE – Paolo Condò vede Francesco Acerbi non proprio approvato dai tifosi dell’Inter: «Fronte contrario? Io, che ogni tanto do un’occhiata a Twitter e vedo il pensiero a volte estremo dei tifosi, sì. Anche fra i tifosi interisti ce ne sono molti. C’è quel famoso frame del sorriso, al quale ovviamente ciascuno di noi ha dato un’interpretazione di un riflesso nervoso dopo il gol del Milan, che molti tifosi dell’Inter e della Lazio non hanno accettato».