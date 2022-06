Condizioni Lukaku, il CT Martinez: «Pensavamo peggio ma starà fuori»

Lukaku ha fatto preoccupare il Belgio e il CT Martinez durante Belgio-Olanda. L’attaccante del Chelsea, in orbita Inter, era caduto male sulla caviglia. Gli esami non sono stati negativi.

CONDIZIONI LUKAKU − Le parole di Martinez dopo gli esami medici per l’ex Inter: «I risultati medici non sono stati così negativi come ci aspettavamo. Non giocherà le prossime partite di Nations League contro Polonia e Galles. Ci sono poche possibilità che possa essere disponibile per l’ultima uscita, ma non mi aspetto che giochi di nuovo».

Fonte: nieuwsblad.be