Conclusi i lavori al Centro di Formazione Suning in Memoria di Facchetti

Inter, completato il rebranding del Centro di Formazione Suning in Memoria di Facchetti nel segno della nuova identità visiva e dei grandi esempi del passato. Di seguito la notizia riportata dal sito ufficiale dell’Inter.

LAVORI CONCLUSI – “Dopo l’inaugurazione del nuovo HQ nel 2019, l’ammodernamento del Suning Training Centre di Appiano Gentile con la nuova clubhouse, il lancio del nuovo logo e della nuova visual identity del Club, Inter aggiunge un altro tassello nel proprio percorso di rebranding: si sono conclusi i lavori, iniziati la scorsa estate, presso il Centro di Formazione Suning in Memoria di Giacinto Facchetti. Una nuove veste per gli spazi del centro in linea con i valori del Club, nel segno della nuova identità visiva, con forti e profondi riferimenti alle radici della storia nerazzurra. La figura di Giacinto Facchetti è il ponte tra il passato e il futuro per ogni giovane calciatore che calca i campi del Centro di Formazione”.

Fonte: Inter.it