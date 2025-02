Conceicao: «Vittoria importante per noi. Ora la Juventus deve vincerle tutte»

Francisco Conceicao ha espresso la sua gioia per la vittoria della Juventus contro l’Inter con il punteggio di 1-0. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Francisco Conceicao ha così parlato a DAZN nel post-partita di Juventus-Inter, match deciso da una sua rete nel secondo tempo: «Vittoria importante della Juventus. Ora dobbiamo continuare così perché il nostro club deve vincerle tutte. È stato bello il gol perché ha dato la vittoria alla squadra. Si vede l’unione del gruppo: dobbiamo continuare così per vincere di nuovo in Champions League. Abbiamo fatto il nostro lavoro, sappiamo l’importanza di queste partite per noi e per i tifosi».