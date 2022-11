Conceicao non pensa all’Inter: «Champions League? Focus su altro»

Sergio Conceicao non vuole parlare del sorteggio di Champions League e del doppio confronto agli ottavi di finale contro l’Inter. Il tecnico del Porto, in conferenza stampa, ha sottolineato quello che è al momento il focus della squadra.

CONCENTRATI SU ALTRO – Sergio Conceicao non vuole commentare il sorteggio di Champions League, dove il suo Porto affronterà proprio l’Inter. In conferenza stampa, il tecnico ha risposto così alla domanda sul sorteggio, puntando il focus sulla gara in Coppa di Portogallo di domani: «Champions League? Avremo molto tempo per pensarci. Il nostro focus è la partita di domani con il Mafra».