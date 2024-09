Conceicao alla Juventus: «Fiero di mio padre ma non ascolto i paragoni!»

Francisco Conceicao, uno dei nuovi acquisti della Juventus, si è appena presentato in conferenza stampa. Il calciatore, figlio d’arte dell’ex Inter, si è soffermato anche sulla carriera di suo padre Sergio.

DECISIONE GIUSTA – Francisco Conceicao racconta i suoi primi momenti in casa Juventus e le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare il progetto: «Sto bene a Torino, sono stato accolto alla grande dalla squadra: le prime sensazioni sono positive e voglio dare continuità al mio lavoro. Ho scelto la Juventus perché quando ti chiama un club così importante, non vedi l’ora di giocare per loro. Appena ho saputo dell’interesse dei bianconeri, sono corso qui: è la decisione giusta per me. L’organizzazione del club non mi ha sorpreso: sapevo di essere arrivato nella squadra più titolata d’Italia, tutto è fantastico e sono felice di farne parte. Ci sono tutte le condizioni per fare un grande lavoro. Sono curioso di capire com’è la Serie A, mi sento pronto».

Conceicao, i consigli del padre ex giocatore dell’Inter!

ORGOGLIOSO – Francisco Conceicao, poi, si focalizza anche sul padre Sergio, allenatore ed ex calciatore, tra le varie squadre anche dell’Inter. Il figlio d’arte rivela: «Ho parlato con mio padre di come si gioca a calcio in Italia: mi ha detto che questo è uno dei campionati migliori al mondo, c’è grande competitività ed è il palcoscenico perfetto per mettere in mostra le mie doti. Essere figlio di mio padre porta spesso paragoni, ma io non li ascolto: sono orgoglioso di quello che ha fatto lui come giocatore e allenatore, ma io voglio fare il mio percorso senza pensare a quello che viene detto».