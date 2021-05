Conceiçao è il nome a sorpresa con cui il Napoli ha intenzione di ripartire dopo la separazione da Gattuso. Ad assicurarlo è il “Corriere dello Sport”, che dà per fatto l’arrivo dell’ex centrocampista dell’Inter. Una notizia non buona per Spalletti, che aspettava una chiamata

DOPO GATTUSO – Sarà Sergio Conceiçao il sostituito di Gennaro Gattuso – già salutato (vedi articolo) – sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Il tecnico portoghese, che lascerà il Porto, verrà presentato nei prossimi giorni. Ad assicurarlo è Antonio Giordano, giornalista del “Corriere dello Sport”. Conceiçao tornerà in Italia dopo l’esperienza da calciatore, anche tra le fila dell’Inter. E tornerà dopo la brutta esperienza in conferenza stampa dopo aver eliminato la Juventus dalla Champions League (vedi focus). Con l’allenatore portoghese in arrivo a Napoli, nulla da fare per Luciano Spalletti, che dal 1° luglio 2021 sarà libero di firmare con chi vuole dopo aver terminato il suo contratto con l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano