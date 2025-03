Conceicao brutta copia di Inzaghi: «Tre titoli Inter? Milan può vincerne due»

Le recenti dichiarazioni di Sergio Conceicao in conferenza stampa hanno suscitato ulteriori discussioni. Il tecnico del Milan, nel tentativo di emulare quanto detto da Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Feyenoord, ha affermato che la sua squadra è in corsa per vincere sia il campionato che la Coppa Italia.

BRUTTA COPIA – L’eccessivo ottimismo e la voglia di emulare Simone Inzaghi, rischiano di mettere ancora più in cattiva luce Sergio Conceicao, rischiando di cadere in alcune dichiarazioni più che discutibili: «Obiettivo Champions League? Da quando sono arrivato qua ci sono state partite decisive. Non dobbiamo pensare troppo in là: abbiamo 13 partite sicure, 11 in campionato e le due semifinali in Coppa Italia. Vedendo le dichiarazioni di Simone Inzaghi, ha detto che possono vincere tre titoli. Noi ne possiamo vincere due anche in una stagione negativa. Se pensiamo più avanti non va bene, noi dobbiamo cercare di fare quello che è essenziale oggi per vincere».

Dichiarazioni fuori dal normale, Conceicao a che gioco sta giocando?

POCO REALISTA – In campionato, il Milan occupa attualmente l’ottava posizione con 41 punti, a 17 lunghezze dall’Inter capolista e a 11 punti dal quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla Champions League. Inoltre, l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord ha ulteriormente complicato la stagione dei rossoneri. In Coppa Italia, il Milan è ancora in corsa, ma dovrà affrontare l’Inter in semifinale. L’ottimismo e la mentalità vincente in una squadra è quasi essenziale, soprattutto per una big. Ma queste dichiarazioni rischiano di mettere nel ridicolo Conceicao e di minare ulteriormente lo spogliatoio rossonero.